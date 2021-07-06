Индонезия ужесточает правила въезда для иностранцев

Индонезия ужесточает правила въезда для иностранных туристов, сообщило посольство во России в Джакарте.

«Поступили уточнения о порядке влета в Индонезию. С 6 июля влет возможен только обладателям виз, которые также имеют сертификат о полной вакцинации (двумя дозами) и отрицательный ПЦР-тест, сроком действия не более 48 часов. По прилёту — карантин на восемь дней», — говорится в сообщении.

Отмечается, что если у прибывшего обнаружат коронавирус, то его на две недели отправят в больницу или «ковидный» отель за свой счет.

«Спутник V» и другие российские вакцины властями Индонезии пока не одобрены.

Ранее у берегов острова Бали затонуло судно, перевозившее свыше 50 человек. Выяснилось, что восемь человек, находившихся на борту судна, были ранены.