Нижегородский художник создал одеколон «Глеб» в честь губернатора

В Нижнем Новгороде художник Алексей Старков назвал свой новый одеколон в честь губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, сообщает «Подъем».

Флакон «Глеба» стоит 1 тыс. рублей, чем он пахнет — неизвестно.

«Оставлю некую тайну. Это одеколон для уверенных в себе, а уверенность для всех пахнет по-разному. Я думаю, что он для людей, знающих, чего они хотят, образованных и тех, кто может шутить над собой. Но технологию не буду раскрывать», — заявил Старков.

Он также добавил, что уже продал большую часть первой партии «Глеба» — около пяти флаконов. По словам художника, он не знает, были ли среди покупателей сотрудники администрации Никитина.

Старков отметил, что одеколон лимитированный, поэтому вопрос о появлении второй партии остается открытым.

«Надо вовремя уходить, чтобы не стать тривиальным», — подчеркнул художник.

Кроме «Глеба» в коллекции Старкова также есть одеколон «Столица закатов» и «Купеческий». Художник утверждает, что это отличная альтернатива существующей в городе сувенирной продукции.

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