Самоизоляция отменена для 106 российских туристов на Кубе

Самоизоляция отменена уже для 106 российских туристов на Кубе, еще 86 россиян ждут результатов ПЦР-теста. Об этом сообщает Ростуризм со ссылкой на главу ведомства Зарину Догузову.

«Данные постоянно обновляются, по трем туристам положительное решение принято буквально в последний час», — сказала она.

Догузова подчеркнула, что если российские туристы, ждущие результатов, получат отрицательный тест, они смогут продолжить отдых.

До этого посол Кубы в России Хулио Гармендия заявил, что будут обеспечены все меры, нужные для оперативного решения ситуации с российскими туристами в Варадеро.

Ранее застрявшая на Кубе гражданка России пожаловалась на грубое отношение к туристам. По словам женщины, в процессе забора мазков при сдаче тестов врач сильно сжимал ей голову и «совал в нос палку», которую резал обычными ножницами.

Путешественники из РФ прибыли на Кубу на трех рейсах в период с 30 июня по 2 июля.