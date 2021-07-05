На «Иннопроме» показали препарат для лечения COVID-19 «Ковид-глобулин»

Премьер-министру России Михаилу Мишустину на промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге показали препарат «Ковид-глобулин» — первый в мире зарегистрированный специфический иммуноглобулин против коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что этот препарат создан на основе донорской плазмы и содержит уничтожающие коронавирус антитела. Ожидается, что после завершения II и III фаз клинических испытаний «Ковид-глобулин» будут использовать для лечения средних и тяжелых форм заболевания.

Международная промышленная выставка «Иннопром» — главная индустриальная, торговая и экспортная площадка в России, она ежегодно проходит на территории выставочного центра «Екатеринбург — Экспо».

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко в ходе своей поездки в Екатеринбург сообщил, что пациенты, которые переболели коронавирусом, будут получать персональные приглашения на медицинский осмотр.