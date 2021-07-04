Жилье в крупнейших городах России стало дешеветь впервые с прошлого года

Цены на жилье на вторичном рынке в крупнейших городах России подешевело в июне этого года. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Впервые с прошлого года отмечается отрицательная динамика по росту цен в крупнейших городах РФ», — говорится в сообщении консалтинговой группы SRG.

Отмечается, что в Омске стоимость жилья в июне по сравнению с маем уменьшилась на 3,65%. В Нижнем Новгороде цены за месяц снизились на 3,27%. В Казани жилье подешевело на 2,98% к маю, в Самаре – на 2,48%, а в Перми — на 2,39%.

В Москве и Санкт-Петербурге цены на жилье, наоборот, возросли, но лишь на 0,05% и 0,24%.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий обязанность подавать налоговую декларацию формы 3-НДФЛ при продаже жилых домов, квартир, комнат на сумму до 1 млн руб. в год, а гаражей и нежилых помещений – до 250 тыс. руб.

Россияне обязаны заплатить НДФЛ в случае продажи недвижимого имущества, которым они владели меньше минимального предельного срока. Минимальный предельный срок владения, после которого доходы от продажи недвижимости полностью освобождаются от налога, составляет в общем случае пять лет, а в ряде случаев – три года.