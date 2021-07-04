Мишустин назвал коронавирус катализатором цифровизации

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время заседания Совета глав правительств СНГ в... Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время заседания Совета глав правительств СНГ в...
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время заседания Совета глав правительств СНГ в...
Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Распространение коронавируса дестабилизировало экономическую ситуацию, но при этом стимулировало развитие процессов цифровизации. Об этом премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил на встрече с представителями российского и иностранного бизнеса, передает РИА «Новости».

«Распространение коронавируса в целом создало риски для глобальной макроэкономической стабильности, внесло дисбаланс в производственный сектор, мировую торговлю. Но вместе с тем и придало ускорение процессам цифровизации», — сказал он.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российскую экономику необходимо развивать «в кооперации с другими странами». Он добавил, что эта сфера остается открытой для европейских коллег, и Россия продолжает развивать механизмы инвестиционно-технологического партнерства.

По словам премьер-министра, некоторые из этих механизмов уже разработаны.