Мишустин назвал коронавирус катализатором цифровизации

Распространение коронавируса дестабилизировало экономическую ситуацию, но при этом стимулировало развитие процессов цифровизации. Об этом премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил на встрече с представителями российского и иностранного бизнеса, передает РИА «Новости».

«Распространение коронавируса в целом создало риски для глобальной макроэкономической стабильности, внесло дисбаланс в производственный сектор, мировую торговлю. Но вместе с тем и придало ускорение процессам цифровизации», — сказал он.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российскую экономику необходимо развивать «в кооперации с другими странами». Он добавил, что эта сфера остается открытой для европейских коллег, и Россия продолжает развивать механизмы инвестиционно-технологического партнерства.

По словам премьер-министра, некоторые из этих механизмов уже разработаны.