В Майами приостановлены спасательные работы на фоне приближения урагана «Эльза»

В районе Майами Серфсайд из-за надвигающегося урагана «Эльза» были приостановлены спасательные работы в обрушившемся доме, сообщает CNN.

О приостановке спасательных работ заявила мэр Майами Даниэлла Левин Кава.

«Мы продолжаем получать данные о состоянии несущей конструкции, и мы возобновим поисково-спасательные работы на всех участках обрушения, к которым можно будет безопасно получить доступ, как только станет ясна [ситуация с ураганом — «Газета.Ru»]», — заявила Кава.

Ранее губернатор Флориды Рон Десантис ввел режим чрезвычайной ситуации в 15 округах штата из-за урагана «Эльза». Десантис призвал жителей штата быть готовыми к непредвиденным ситуациям, так как степень тяжести и масштабы «Эльзы» остаются неопределенными.

Ураган «Эльза» сформировался в Атлантическом океане, ему была присвоена первая категория из пяти, скорость ветра достигает 130 км/ч.