Врачи раскрыли новые симптомы «дельта»-штамма коронавируса, которые могут привести к тяжелым последствиям для организма, сообщает ТАСС.

Пульмонолог Алексей Никишенков рассказал, что «дельта»-штамм коронавируса может проявиться в виде расстройства желудочно-кишечного тракта.

«Обычно мы не знаем, какой штамм перед нами, потому что у нас в рутинной практике не проводится исследование на подвид коронавируса. Но могу отметить, что в последнее время, после того, как стал распространяться штамм «Дельта», коронавирусные пациенты все чаще жалуются на расстройство желудочно-кишечного тракта - диарею, боли в животе», — рассказал Никишенков.

Эти данные подтверждает иммунолог Владимир Болибок.

«Для ковида, который сейчас напал, штамма «Дельта», характерен так называемый «желудочный синдром» или «желудочный ковид». Достаточно часто к уже известным симптомам прибавляются боли в животе, рвота и понос», — уточнил Болибок.

Вирусолог Виктор Ларичев напоминает, что старые симптомы коронавируса — повышение температуры, кашель, слабость и боль в мышцах — остались и в «дельта»-штамме.

Ранее стало известно, что в России пятый день подряд обновляется рекорд смертности от COVID-19.