Российских детей из сирийского лагеря беженцев вернули домой

Самолет с российскими детьми из сирийского лагеря беженцев «Рош» (также известный как «Родж») приземлился в Москве, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на уполномоченного по правам ребёнка в РФ Анну Кузнецову.

»[Были] из тюрьмы самые маленькие дети, которые там находились вместе с мамами, часть детей из приюта и часть из лагеря «Рош». И надо сказать, из лагеря «Рош» мы вывезли всех детей. Мы для себя закрываем этот этап», — рассказала Кузнецова.

В данный момент 23 ребенка проходят медицинское обследование, им будет оказана помощь в Федеральном центре медицины катастроф Минздрава России и РНИМУ им. Пирогова. Детям предстоит пройти обязательный карантин, после чего их передадут родственникам.

«Все дети из лагеря Рож возвращены. Если мы будем обнаруживать других детей в этом лагере, то, конечно, обязательно их вывезем. Мы подтвердили еще раз договоренности с курдской стороной, что работу будут вести до последнего ребенка на территории лагерей», — заявила Кузнецова.

По ее данным, в лагерях на севере Сирии могут находится еще двое детей.

Ранее Россия призвала спасти детей из лагеря в Сирии.

С 2017 года Россия систематически проводит поиск и возвращение на родину несовершеннолетних граждан России, которые оказались в плену и в лагерях беженцев в Сирии и Ираке.