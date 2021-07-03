Приближенный Папы римского предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве

Высокопоставленный кардинал Анджело Беччу ответит 27 июля перед ватиканским трибуналом по делу о мошенничестве во время приобретения элитной недвижимости в Лондоне, сообщает Washington Post.

Помимо этого, Беччу также подозревается в растрате денег из благотворительных фондов Ватикана для помощи своим родственникам. Итальянский кардинал был отстранен от должности понтификом в сентябре 2020 года. Ему вменяется в вину злоупотребление служебным положением, растрата, а также фальсификация свидетелей в деле об убыточных инвестициях Ватикана в Лондоне. Всего по делу о коррупции проходят 10 человек.

Ранее Папа римский Франциск из-за коронавируса и последовавшего обострения финансовой ситуации сократил выплаты сотрудникам Святого престола, служащим государства-города Ватикан и других церковных структур.