Доктор Мясников рассказал о главной ошибке при измерении давления

Врач и телеведущий Александр Мясников посоветовал не измерять давление после серьезных физических нагрузок. Об этом медицинский специалист рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

По словам врача, также лучше не спешить перед замерами давления. Еще он напомнил, что для правильного проведения процедуры играет важную роль поза, в которой находится человек.

«Как нельзя? Нельзя вот — наспех. Ты должен прийти и несколько минут спокойно посидеть. Облокотившись на спинку и ноги не перекрещивая», — объяснил Мясников.

Он подчеркнул, что перекрещенные ноги могут поднять давление до 10 мм р ст.

Ранее Мясников назвал абсолютное противопоказание к вакцинации от коронавирусной инфекции. Он отметил, что есть относительные причины для отвода от прививки против COVID-19 — их значимость зависит от того, у кого они выявлены.

Еще медик рассказал, какой продукт провоцирует рак. По его утверждению, употребление в пищу таких блюд, как шашлык и жаркое, может привести к серьезным проблемам со здоровьем.