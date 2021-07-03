Врач рассказал, как распознать обезвоживание

Врач-диетолог Людмила Денисенко рассказала, как понять, что у человека обезвоживание. Об этом сообщает kp.ru.

«Первый сигнал — это, конечно, сухие слизистые рта, носа, глаз. Но наше тело сигналит нам об обезвоживании порой необычными способами», — сказала она.

К таким признакам относятся неприятный запах изо рта, который появляется из-за недостатка слюны и роста бактерий. Также возникает резкий запах из-за возрастающей концентрации пота. Кроме того, еще одним признаком обезвоживания из-за сухой кожи становятся атопические дерматиты. Более того, часто людей начинает тянуть на сладкое, потому что при недостатке воды организм пытается восполнить запасы энергии через сахар.

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