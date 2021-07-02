Главу подмосковной Лобни задержали

Глава города Лобня в Московской области Евгений Смышляев стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий и был задержан, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

Также Смышляева подозревают в причастности к другим коррупционным преступлениям.

«Евгений Викторович Смышляев задержан в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, превышении полномочий, коммерческом подкупе и других преступлениях коррупционной направленности», — уточнили в силовых структурах.

В ближайшее время начнутся следственные действия. Точная причина задержания и преступления, которые инкриминируются главе подмосковного города, сейчас не называются.

Евгения Смышляева избрали главой Лобни в 2017 году по результатам конкурса по отбору кандидатур на должность. Он родился в 1983 году. В 2004 году окончил МГУ имени Ломоносова по специальности экономика. В 2012 году поступил на муниципальную службу в администрацию города.

Ранее глава отдела департамента Минобрнауки был арестован по делу о взятке. По информации источника в правоохранительных органах, Михаила Шерстобитова задержали в центре города с поличным 8 июня