Суд арестовал бизнесмена Батурина по делу о покушении на мошенничество

Басманный суд Москвы арестовал до 1 сентября бизнесмена Виктора Батурина, обвиняемого в покушении на мошенничество. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Батурина Виктора сроком до 1 сентября», — отметили в суде.

Ранее Следственный комитет просил заключить в СИЗО бизнесмена Виктора Батурина по делу о покушении на мошенничество.

Батурин был задержан в рамках уголовного дела о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Речь идет о событиях 2011 года, когда Батурин обратился в арбитражный суд с иском о возврате ему прав на 25% акций компании «Интеко». Он представил договор, заключенный со своей сестрой Еленой Батуриной, из которого следует, что она должна выплатить рыночную компенсацию за его акции.

Батурина, в свою очередь, утверждает, что у нее есть такие же договоры, согласно которым она ничего не должна своему брату.