В Петербурге мужчина на моноколесе наехал на ребенка

В Санкт-Петербурге мужчина на электрическом моноколесе совершил наезд на четырехлетнего ребенка. Инцидент произошел на улице Пограничника Гарькавого, сообщает Главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу.

В результате произошедшего ребенок получил телесные повреждения различной степени тяжести. По данным следователей, наезд произошел по неосторожности.

«Следственным отделом по Красносельскому району Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) в отношении мужчины 1992 года рождения», — говорится в сообщении.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее подобный инцидент произошел в Уфе, где неизвестный мужчина на самокате сбил 84-летнего мужчину. Пострадавший попал в больницу с различными телесными повреждениями.

До этого в Новосибирске возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью шестилетнего ребенка, которого сбил мужчина на электросамокате.