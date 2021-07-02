В Петербурге мужчина на моноколесе наехал на ребенка
В Санкт-Петербурге мужчина на электрическом моноколесе совершил наезд на четырехлетнего ребенка. Инцидент произошел на улице Пограничника Гарькавого, сообщает Главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу.
В результате произошедшего ребенок получил телесные повреждения различной степени тяжести. По данным следователей, наезд произошел по неосторожности.
«Следственным отделом по Красносельскому району Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) в отношении мужчины 1992 года рождения», — говорится в сообщении.
В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее подобный инцидент произошел в Уфе, где неизвестный мужчина на самокате сбил 84-летнего мужчину. Пострадавший попал в больницу с различными телесными повреждениями.
До этого в Новосибирске возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью шестилетнего ребенка, которого сбил мужчина на электросамокате.