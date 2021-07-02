В Москве от коронавируса привились 2,6 миллиона человек

2,6 миллиона москвичей привились от коронавируса. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, сообщает ТАСС.

В то же время заммэра подчеркнула, что сейчас наблюдается взрывной рост заболеваемости, из-за чего некоторые больницы перепрофилируются под клиники для пациентов с коронавирусом.

«Мы дополнительно, я очень надеюсь, что на короткий период, снова подключаем в борьбу с вирусом и другие больницы. В летний период, мы знаем, что объем медицинской помощи по другим болезням всегда снижается», — сказала она.

Количество пациентов с коронавирусом, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких, за последние две недели выросло почти в два раза и составило 709 человек. Общее число заболевших достигло 1 365 812 человек. Кроме того, за это время в Москве было зарегистрировано 108 смертей, а за все время пандемии от коронавируса в городе умерли 22 556 человек.