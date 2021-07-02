Ракова рассказала, сколько москвичей переболели коронавирусом

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Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова

Заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова рассказала, что около 10% москвичей переболели коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости».

«От общего объема переболевших по всей стране москвичи составляют примерно 25%. Если еще учитывать всех, кто болеет бессимптомно либо не обращался к врачу, то эту цифру надо множить смело на три и четыре», — сказала она.

По словам заммэра, основной причиной нынешней вспышки стал новый штамм коронавируса. В то же время она подчеркнула, что Москва справляется с ситуацией с минимальными ограничениями.

Количество пациентов с коронавирусом, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких, за последние две недели выросло почти в два раза и составило 709 человек. Общее число заболевших достигло 1 365 812 человек. Кроме того, за это время в Москве было зарегистрировано 108 смертей, а за все время пандемии от коронавируса в городе умерли 22 556 человек.