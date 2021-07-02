Ракова рассказала, сколько москвичей переболели коронавирусом

Заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова рассказала, что около 10% москвичей переболели коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости».

«От общего объема переболевших по всей стране москвичи составляют примерно 25%. Если еще учитывать всех, кто болеет бессимптомно либо не обращался к врачу, то эту цифру надо множить смело на три и четыре», — сказала она.

По словам заммэра, основной причиной нынешней вспышки стал новый штамм коронавируса. В то же время она подчеркнула, что Москва справляется с ситуацией с минимальными ограничениями.

Количество пациентов с коронавирусом, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких, за последние две недели выросло почти в два раза и составило 709 человек. Общее число заболевших достигло 1 365 812 человек. Кроме того, за это время в Москве было зарегистрировано 108 смертей, а за все время пандемии от коронавируса в городе умерли 22 556 человек.