СМИ: США тайно направили терминалы Starlink в Иран

WSJ: США тайно отправили в Иран порядка 6 тысяч терминалов Starlink
Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Администрация президента США Дональда Трампа тайно отправила в Иран порядка 6 тысяч терминалов спутникового интернета Starlink после завершения протестов и ограничения доступа к сети. Об этом сообщает газета Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на неназванных американских чиновников.

По ее информации, Госдепартамент Соединенных Штатов закупил почти 7 тысяч устройств, большинство — в январе. Это было сделано для того, чтобы помочь противникам иранских властей обходить интернет-блокировки, отмечает издание.

1 февраля верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что считает недавние беспорядки в Исламской Республике попыткой переворота.

В конце декабря 2025 года Иран столкнулся с волной массовых протестов, спровоцированных обесцениванием национальной валюты – иранского риала. Власти усилили меры безопасности, полицейские применили для противостояния с протестующими слезоточивый газ и пневматическое оружие. В МИД страны обвинили в причастности к протестам США и Израиль.

Ранее сообщалось, что Иран мог испытать российскую систему против спутников Starlink.
 
