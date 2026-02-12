Артемий Лебедев назвал Россию лучшей страной мира, хотя побывал во всех 265

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев утверждает, что посетил все страны мира и лучшей из них считает Россию. Своим мнением он поделился на шоу «Токсики #29».

Лебедев путешествовал с разной продолжительностью пребывания — от одного дня до целого года. Он рассказал, что мог уехать в любую страну, так как у него была грин-карта. Блогер путешествовал 15 лет, считая это просто еще одной работой.

Однако он не рекомендует повторять его маршрут и считает, что для полноценного впечатления достаточно посетить около 100 стран.

«Можно выбрать примерно 100 интересных стран. Половину Африки можно пропустить и не заметить», — отметил он.

Накануне Лебедев назвал абсурдом запрет на въезд в Россию для Нурлана Сабурова, который действует уже 50 лет. В своем выпуске в соцсети «ВКонтакте» дизайнер подчеркнул, что это решение фактически лишает комика возможности вернуться в страну. Кроме того, Лебедев отметил, что Сабуров не высказывался против спецоперации, а, напротив, оказывал поддержку российской армии.

