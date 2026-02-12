Снос памятников советским воинам на Западе и Украине — это варварство, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и призвала донести эту позицию до ООН. Об этом она рассказала в ходе круглого стола на тему «Общественный контроль и культура: актуальные вопросы и перспективы».

«Хотела бы призвать нас выразить от имени круглого стола и наших участников свое отношение к варварскому отношению на Западе, и в данном случае на Украине, к культурным ценностям — к тому, что важно для наших соотечественников, проживающих за рубежом», — сказала она.

10 февраля власти украинской Жмеринки демонтировали мемориальную доску на вокзале, установленную в честь освобождения города от немецких захватчиков 18 марта 1944 года, сочтя это событие не значимым для города.

До этого в Одессе вандалы разрисовали краской бюст маршала и Героя Советского Союза Родиона Малиновского (1898 — 1967), в годы Великой Отечественной войны руководившего операцией по освобождению города от немецких захватчиков.

Ранее в Польше снесли памятник советским воинам.