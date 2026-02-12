В сборной России призвали не клеймить Непряеву за результаты на Олимпиаде

Бородавко призвал не клеймить Непряеву за 21-е место в гонке на Олимпиаде

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко призвал воздержаться от резкой критики в адрес лыжницы Дарьи Непряевой по итогам ее выступления на Олимпийских играх в Италии. Передает РИА Новости.

«21-е место - это 21-е место. В начале мы очень сильно радовались, когда нас просто допустили до соревнований в нейтральном статусе. А потом, на этапах Кубка мира, ребята стали попадать в десятку, мы постепенно привыкли к этим результатам. А теперь мы требуем от них медалей — любые другие результаты расцениваются как неудача. Но давайте будем последовательными», — сказал Бородавко.

Дарья Непряева заняла 21-е место в гонке с раздельным стартом на 10 километров на Олимпийских играх в Италии. Время завершения дистанции составило 24 минуты 45,0 секунды.

Победу в гонке одержала шведская лыжница Фрида Карлссон, преодолевшая дистанцию за 22 минуты 49,2 секунды. Второе место заняла ее соотечественница Эбба Андерсон, отставшая от победительницы на 46,6 секунды. Бронзовым призером стала американка Джессика Диггинс (+49,7).

Непряева приняла участие в третьей гонке на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Ранее россиянка финишировала 17-й в скиатлоне, а в спринте не сумела преодолеть квалификационный этап.

Ранее Бородавко признался, что не понимает, зачем Непряева участвовала в спринте на Олимпиаде.