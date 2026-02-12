Провалившуюся под лед во время катания на тюбинге в Новосибирске девочку нашли

В Новосибирске нашли ребенка, провалившегося под лед во время катания на тюбинге. Об этом в Telegram сообщает nsk.kp.ru.

По словам очевидцев, девочку удалось найти. Ребенок не выжил.

Инцидент произошел 12 февраля. Местные жители обнаружили тюбинг на льду около ЖК «Венеция-2» в Ленинском районе и вызвали спасателей. Очевидцы рассказали, что на этой «ватрушке» катался ребенок, который затем ушел под воду.

Предварительно, девочка приехала в Новосибирск в гости с родителями. После того как взрослые стали распивать спиртные напитки, она ушла гулять одна без присмотра. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ.

Ранее в Астраханской области подросток проломил голову, катаясь на тюбинге.