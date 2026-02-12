Размер шрифта
Раскрыты новые подробности в деле FESCO

МВД: трое возможных соучастников по делу компании FESCO скрылись за рубежом
Трое предполагаемых соучастников по делу о растрате денег транспортно-логистической компании Fesco скрылись за рубежом. Об этом сообщили в следственном департаменте МВД России, передает РИА Новости.

Там заявили, что следователи и оперативники работают над установлением местонахождения этих лиц.

В департаменте также рассказали, что фигуранты дела причастны к растрате 885 млн рублей. По версии следствия, они организовали покупку по завышенной стоимости 100% доли уставного капитала компании, которая не вела реальную финансово-хозяйственную деятельность. В 2022–2023 годах фигуранты реализовали эту криминальную схему под предлогом развития портовой инфраструктуры проекта Восточного транспортно-логистического узла. При этом покупка была осуществлена в период действия ограничительных мер, предусматривающих запрет на совершение сделок, ухудшающих финансовое состояние Fesco.

12 февраля стало известно, что в Москве были задержаны бывший председатель совета директоров Fesco Андрей Северилов и вице-президент компании по развитию производства Борис Иванов. Им инкриминируется растрата в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет и штраф до одного миллиона рублей.

Fesco – крупная российская транспортно-логистическая компания, специализирующаяся на контейнерных перевозках морем, железной дорогой и автомобильным транспортом, и осуществляющая свою деятельность в акваториях Тихого, Атлантического и Северного Ледовитого океанов.

Ранее суд арестовал заместителя главы логистической компании «Логопер».
 
