Армия

Российские военные задействовали на Украине новейшую тяжелую огнеметную систему

Interia: Россия начала использовать новейшую ТОС-3 «Дракон» на Украине
Пресс-служба Минобороны РФ

Вооруженные силы РФ начали использовать новейшую тяжелую огнеметную систему (ТОС-3) «Дракон» в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил польский журналист Филипп Мельчарек в статье для издания Interia.

По словам автора, появление ТОС-3 на фронте является «очень плохой новостью» для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отмечается, что система использует термобарические боеприпасы и предназначена для поражения укрепленных позиций.

«Взрыв «высасывает» воздух на значительной площади, поэтому термобарическое оружие уничтожает все живое, создавая резкий перепад давления и дефицит кислорода», — говорится в статье.

Мельчарек пишет, что температура в эпицентре может достигать трех тысяч градусов, что наносит живой силе несовместимые с жизнью ожоги. От такого оружия невозможно защититься, утверждает журналист. Единственный шанс избежать удара «Драконов» — атаковать систему FPV-дроном до того, как она начнет стрелять, добавил автор.

В 2024 году издание Die Welt писало о том, что в то время, как Киев вынужден делать упор на оборону, Россия разрабатывает новое оружие для прорыва обороны противника — ТОС-3 «Дракон». В публикации отмечается, что каждая пусковая установка огнеметной системы запускает ракеты с термобарическими боеголовками большой разрушительной силы. Издание утверждает, что ТОС-3 является оружием прорыва, которому не смогут противостоять даже бункеры. Один залп «Дракона» может превратить несколько городских кварталов в руины, утверждают журналисты.

Ранее ВСУ объявили охоту на российские огнеметные системы ТОС-2.
 
