Макрон призвал ЕС готовиться обсуждать с Россией один вопрос

Макрон призвал ЕС готовиться обсуждать с Россией архитектуру евробезопасности
Евросоюз должен подготовить свою позицию по архитектуре европейской безопасности после конфликта на Украине, чтобы обсудить этот вопрос с Россией. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон после встречи лидеров ЕС, пишет РИА Новости.

«Мы (страны ЕС — прим. ред.) должны быть за столом переговоров по вопросам процветания, будущего Европы и ее архитектуры безопасности. Это необходимо уже сейчас подготовить на европейском уровне, чтобы в нужный момент быть готовыми к обсуждениям с Россией», — сказал он.

12 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила мнение, что Макрон не хочет договариваться с Путиным. Она полагает, что французский лидер таким образом хочет «вклиниться» в переговорный процесс по Украине со своими требованиями. При этом Захарова подчеркнула, что Россия не отказывается от контактов на высшем уровне с Парижем. По ее словам, отказ от диалога был выбором французского руководства, а не Москвы.

До этого президент Франции предложил европейским коллегам вернуться к диалогу с Россией, дав понять, что дальше откладывать этот разговор невозможно. Почти одновременно французский лидер обвинил Дональда Трампа в стремлении расколоть Евросоюз и поставить его в зависимость от решений Вашингтона. О попытке Парижа перезапустить контакт с Москвой, страхах Европы перед США и риске нового раскола внутри ЕС — в материале «Газеты.Ru».

Ранее во Франции заявили, что вопрос возобновления контактов с Россией уже не является табу в ЕС.
 
