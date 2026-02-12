Размер шрифта
Правительство отсрочило уплату утильсбора для крупных автопроизводителей

Срок уплаты утильсбора для крупных автопроизводителей перенесли на декабрь
Nikolay Titov/Global Look Press

Правительство России приняло решение предоставить отсрочку по уплате утилизационного сбора ведущим российским предприятиям, выпускающим автомобили, самоходную технику и прицепы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информацию Минпромторга РФ.

«Срок уплаты утилизационного сбора за IV квартал 2025 года и за I-III кварталы 2026 года для крупнейших российских производителей автотехники, сельхозтехники, строительно-дорожной и коммунальной техники, а также прицепов перенесен на декабрь 2026 года», — указано в официальном сообщении ведомства.

В связи с введением повышенного утилизационного сбора для двигателей мощнее 160 л.с., на рынке параллельного импорта сформировался перечень из нескольких десятков подержанных иномарок, импорт которых в Россию остается экономически целесообразным. К примеру, стоимость ввоза Hyundai Venue составляет около 2,2 млн рублей, Elantra – от 2,3 млн рублей, а Sonata, работающая на газе – приблизительно 2,5 млн рублей. Среди автомобилей корейского производства также пользуются спросом Kia K3 и K5, а также компактный Kia Morning. Из французских моделей импортируют Peugeot 3008 по цене от 2,3 млн рублей и более бюджетный седан Peugeot 508, стоимость которого составляет около 2,15 млн рублей, а также корейские аналоги Renault – Samsung XM3 и QM6.

Ранее Казахстан ввел утилизационный сбор на российскую сельхозтехнику, обострив экономические отношения между странами.
 
