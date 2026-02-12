Москвичей предупредили о новой волне морозов

Российский Гидрометцентр предупредил москвичей о завершении периода оттепели и надвигающихся морозах, которые обрушатся на столицу с 16 февраля. Об этом сообщает РИА Новости.

В воскресенье, 15 февраля, сохранится теплая погода с небольшими осадками. Днем температура воздуха поднимется до минус 1°C. Однако вечером начнется похолодание – столбик термометра опустится до минус 8°C в Москве и до минус 10°C по Московской области.

«Ветер западный и северо-западный, 6-11 метров в секунду, сильная гололедица», — отметили представители Гидрометцентра.

Согласно прогнозам синоптиков, в ночь на понедельник температура воздуха может опуститься до минус 15°C, а днем не превысит отметку в минус 8°C Цельсия.

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова до этого рассказала, что климатическая весна может наступить в Москве ближе к концу марта.

Ранее синоптик Шувалов заявил, что 15 февраля погода превратит московские улицы в каток.