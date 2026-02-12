Садальский о последней встрече с актрисой из «Папиных дочек»: «Уже задыхалась»

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский рассказал aif.ru, что на протяжении многих лет был знаком с актрисой Галиной Федоровой, которой не стало 29 января в возрасте 90 лет.

По словам Садальского, мать звезды комедии «Свадьба по обмену» Евгении Бордзиловской была удивительным человеком, «фантастической» и «грандиозной».

«В последнюю встречу она задыхалась, уже уходила. Все равно она принесла кучу подарков, приготовленные собственноручно сало, мясо», — вспомнил он.

Cадальский отметил, что Федорова всегда поддерживала его творчество: приходила на все его спектакли. Он также уточнил, что его последняя встреча с ушедшей в январе артисткой состоялась прошлой весной.

«Это была, действительно, настоящая русская женщина, которая коня на скаку остановит и в горящую избу войдет. Светлая ей память», — подытожил актер.

Федорова начала сниматься в кино в 2003 году и сыграла в 35 фильмах и сериалах, среди которых «Русские бабы», «Интерны», «Папины дочки», «Дальнобойщики-3», «Час Волкова-3», «Кремлевские курсанты» и «Москва. Три вокзала». Ее мужа, актера Рязанского театра драмы Олега Бордзиловского, не стало в 1998 году.

