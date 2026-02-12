Размер шрифта
Вице-премьер заявил о беспрецедентной атаке на инфраструктуру Белгородской области

Хуснуллин: на белгородскую инфраструктуру идет беспрецедентная атака ВСУ
Reuters

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) осуществляют беспрецедентные атаки на инфраструктуру Белгородской области. Об этом он написал по итогам визита в регион в своем канале в мессенджере Max.

По его словам, в результате последних обстрелов энергосистема области получила серьезные повреждения. Это коснулось около 78 тысяч жителей Белгорода, отметил зампред правительства.

«Команда губернатора Вячеслава Владимировича Гладкова, федеральные структуры, ресурсоснабжающие организации максимально делают все возможное для оперативной ликвидации последствий. Сформированы запасы резервных источников снабжения электроэнергией, функционируют свыше 330 аварийных бригад и более 400 единиц спецтехники», — написал вице-премьер.

Он добавил, что региону будут оказаны дополнительные меры финансовой и организационной поддержки.

Незадолго до этого Гладков сообщил, что веерные отключения электроэнергии происходят в Белгородской области из-за атак со стороны ВСУ.

Ранее в Белгороде начали принимать заявки на перемещение жителей в другие регионы.
 
