В Кремле объяснили, почему Путин пошел в разведчики

Президент России Владимир Путин выбрал профессию под влиянием «великого фильма о разведчиках». Об этом заявил глава его управления по общественным проектам Сергей Новиков на форуме кинопремии «Герои большой страны», передает РИА Новости.

По его словам, кино может способствовать популяризации профессии главного героя, который вызывает желание ему подражать.

«Он проходит из точки А в точку Б, развивается, достигает результатов. И как он это делает — если это зрителя увлекает, то это становится образцом для подражания», — пояснил Новиков на пленарной дискуссии «Герои кино — архитекторы будущего. Страна и мир через 30 лет».

В пример он привел спортивную драму «Движение вверх», побудившую многих российских подростков заняться баскетболом, и то, как Путин «пошел в разведчики, посмотрев фильм, великий фильм о разведчиках».

Сам президент признавался, что принял решение стать разведчиком еще до окончания школы — после просмотра четырехсерийного фильма «Щит и меч».

Ранее Путин рассказывал, кем мечтал стать в детстве до того, как решил пойти в разведчики.