Пьяный отец выстрелил дочери в сердце после ссоры из-за Дональда Трампа

В США девушка не выжила после конфликта с отцом. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в штате Техас, когда дочь приехала к новой семье отца на праздники из Великобритании. В этот день, как полагает полиция, родитель выпил не менее полулитра вина.

В какой-то момент между мужчиной и его дочерью возникла ссора из-за президента США Дональда Трампа. Спустя какое-то время после конфликта американец привел девушку в свою комнату, достал пистолет и, направив на нее, выстрелил ей в сердце. Спасти девушку не удалось.

Позже мужчина утверждал, что привез девушку в свою комнату, так как она хотела увидеть пистолет. Однако близкие люди пострадавшей отмечали, что она была противницей хранения оружия у отца, так как у его новой семьи дома жили маленькие дети.

Помимо этого, у самого мужчины не было лицензии, а обучение он не проходил. Однако в беседе с полицией он утверждал, что купил пистолет для самообороны.

Изначально произошедшее квалифицировали как несчастный случай, но вскоре удалось доказать, что действия отца были намеренными.

