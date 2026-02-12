Bloomberg сообщило об «ошеломляющей идее» Кремля по поводу расчетов с США

В Кремле изучают возможность возобновления расчетов в долларах в рамках широкого экономического партнерства с администрацией Дональда Трампа. Об этом пишет Bloomberg.

Агентство ссылается на некий конфиденциальный меморандум, якобы разработанный и распространенный среди высших российских чиновников в текущем году. Достоверность этой информации в Москве не подтверждали. Кроме того, неизвестно, были ли какие-либо положения этого документа предложены американской стороне.

Возвращение к долларовым расчетам, в том числе при операциях с российскими энергоносителями, является одним из семи пунктов меморандума. По мнению Bloomberg, реализация этих предложений стала бы «ошеломляющим разворотом кремлевской политики».

Отмечается, что Москва ранее сделала акцент на отказ от доллара и укрепление связей с Китаем. В связи с этим западные источники, ознакомленные с меморандумом, выражают сомнения в том, что президент России Владимир Путин согласится на сделку с США, которая может противоречить интересам Пекина.

Ранее Трамп заявил, что БРИКС пытается подорвать статус доллара как мирового стандарта.