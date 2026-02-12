Размер шрифта
Водонаева тратит на еду в 9,5 раз больше среднего россиянина

Блогерша Алена Водонаева призналась, что тратит 200 тысяч рублей в месяц на еду
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Телеведущая Алена Водонаева раскрыла в беседе с YouTube-каналом «proПуск», что ежемесячно тратит около 200 тыс. рублей на еду — и почти вся сумма уходит на заказы из заведений общепита.

В разговоре с журналистами Водонаева объяснила, что живет вдвоем с сыном и регулярно пользуется услугами одной и той же сети ресторанов.

«Нас же двое, и я все заказываю из «Кофемании». Поэтому у меня тысяч 200 выходит», — поделилась она.

Для сравнения, по данным опроса Аналитического центра НАФИ за февраль 2024 года, среднемесячные траты россиян на продукты питания составляют до 21 тыс. 100 рублей. Таким образом, расходы Водонаевой превышают среднероссийский уровень примерно в 9,5 раз.

Накануне Водонаева заявила, что запланировала вторую операцию по уменьшению груди спустя 10 лет. Звезда не стала раскрывать конкретную дату предстоящего хирургического вмешательства. Но уточнила, что оно пройдет в феврале.

Ранее СМИ выяснили, сколько миллионов выручит Shaman в Кемерово.
 
