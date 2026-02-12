В Польше возник дефицит топливных пеллет

В Польше возникли проблемы с отоплением топливными пеллетами из-за аномальных холодов. Об этом сообщает радио RMF24.

Как отметил в эфире президент Торгово-промышленной палаты страны Петр Поземский, проблема возникла из-за дефицита опилок для их производства. Он заявил, что в попытке заменить традиционные печи в соответствии с антисмоговыми правилами Европейского Союза и национальными стандартами, власти не приняли своевременных мер, и ситуация ухудшается.

«Во многих регионах Польши были зафиксированы рекордно низкие температуры, и спрос на топливо резко возрос», — говорится в материале.

В Польше отметили, что в конце января с полок магазинов и складов стали быстро исчезать пеллеты, в результате чего власти были вынуждены ввести ограничения на продажи этого сырья.

До этого в «Газпроме заявили о дефиците газа в единственном подземном газовом хранилище в Прибалтике. Запасов осталось менее 25%.



