Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

В Польше возник дефицит топливных пеллет

Польша столкнулась с нехваткой пеллет из-за аномальных морозов
Александр Кряжев/РИА Новости

В Польше возникли проблемы с отоплением топливными пеллетами из-за аномальных холодов. Об этом сообщает радио RMF24.

Как отметил в эфире президент Торгово-промышленной палаты страны Петр Поземский, проблема возникла из-за дефицита опилок для их производства. Он заявил, что в попытке заменить традиционные печи в соответствии с антисмоговыми правилами Европейского Союза и национальными стандартами, власти не приняли своевременных мер, и ситуация ухудшается.

«Во многих регионах Польши были зафиксированы рекордно низкие температуры, и спрос на топливо резко возрос», — говорится в материале.

В Польше отметили, что в конце января с полок магазинов и складов стали быстро исчезать пеллеты, в результате чего власти были вынуждены ввести ограничения на продажи этого сырья.

До этого в «Газпроме заявили о дефиците газа в единственном подземном газовом хранилище в Прибалтике. Запасов осталось менее 25%.

Ранее в Польше собрали деньги на закупку генераторов для Киева.
 
Теперь вы знаете
Чудачества и уход в себя. Как распознать шизофрению на ранней стадии у себя и близких
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!