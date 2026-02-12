Размер шрифта
В Госдуме предупредили об очередном скачке цен из-за полного НДС на зарубежные товары

Депутат Миронов призвал повременить с введением полного НДС на иностранные товары
Налог на добавленную стоимость (НДС) в 22% на иностранные товары приведет к очередному скачку цен — с такими мерами стоит повременить. Об этом «Газете.Ru» заявил председатель партии «Справедливая Россия», депутат Госдумы Сергей Миронов.

«В правительстве обсуждается НДС на зарубежные товары, продаваемые на маркетплейсах. Минфин ранее предложил постепенное повышение ставки с 5 до 20%, Минпромторг предлагает сразу установить 22% со следующего года. Очевидно, что продавцы тут же переложат этот налог на покупателей, увеличат цены на те же 22%. Думаю, что и на российские товары цены подтянутся — у нас ведь рынок. В итоге получим очередной скачок цен, который совершенно не нужен нашим гражданам. Стоит как минимум повременить с такими мерами. С учетом всеобщего подорожания, которое уже идет на фоне других налоговых решений правительства», — сказал Миронов.

По мнению парламентария, поддерживать российских производителей нужно прежде всего с помощью доступных кредитов.

«Абсолютно согласен с тем, что наши производители должны быть в более выгодном положении, нежели зарубежные. Но странно говорить об этом, когда в том же Китае ключевая ставка 3%, а у нас — 16%. Нужно поддерживать наше производство не за счет повышения цен, а через снижение ставок по кредитам и сборам. Например, снизить НДС на социально значимые товары до 5%. И, конечно, нужно существенно снижать ставку ЦБ, удешевлять кредиты для наших производителей», — считает Миронов.

Накануне глава Минпромторга Антон Алиханов заявил о планах ввести с 2027 года НДС 22% на иностранные товары. Он отметил, что такие нововведения необходимы, чтобы создать равные условия для отечественных и зарубежных продавцов на маркетплейсах. Также Алиханов считает необходимым привлекать маркетплейсы к ответственности за незаконный товарооборот.

Ранее производители продуктов питания ополчились на маркетплейсы из-за скидок.
 
