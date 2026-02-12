Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Культура

Умерла актриса из сериалов «Папины дочки» и «Интерны»

В Рязани умерла актриса из сериалов «Интерны» и «Папины дочки» Галина Федорова
kino-teatr.ru /Павел Н.

Заслуженная артистка РСФСР Галина Федорова, известная по ролям в сериалах «Папины дочки», «Интерны» и «Кремлевские курсанты», умерла 29 января в возрасте 90 лет. Об этом сообщила пресс-служба Рязанского театра драмы.

Похороны актрисы прошли 2 февраля в Рязани.

Федорова родилась в 1935 году. После окончания Саратовского театрального училища она почти 30 лет проработала в Рязанском театре драмы — с 1963 по 1991 год. За этот период актриса сыграла десятки ярких ролей, среди которых Женя в спектакле «Иду на таран», Мирандолина в «Трактирщице», Зоя в «Характерах», Лотта в «Береге», Шарлотта в «Вишневом саду».

«Очарование, воля и любовь к жизни, лирический оптимизм — публика запоминала эти роли и ценила каждый эпизод», — сообщили в театре.

После театра Федорова она работала кастинг-директором «Мосфильма» по Рязанской области. В кино актриса начала сниматься лишь в 2003 году. Федорова сыграла в сериалах «Интерны», «Папины дочки», «Кремлевские курсанты», «Дальнобойщики-3», «Час Волкова-3» и других.

До этого заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский рассказал aif.ru, что на протяжении многих лет был знаком с Федоровой. По его словам, мать звезды комедии «Свадьба по обмену» Евгении Бордзиловской была удивительным человеком, «фантастической» и «грандиозной».

Ранее умерла ведущая «Спокойной ночи, малыши» и КВН.
 
Теперь вы знаете
Чудачества и уход в себя. Как распознать шизофрению на ранней стадии у себя и близких
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!