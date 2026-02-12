Плющенко считает, что Гуменник может заставить американцев вздрогнуть на ОИ

Плющенко: если Гуменник сделает свою работу, то американцы могут вздрогнуть

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в своем Telegram-канале спрогнозировал результаты российского фигуриста Петра Гуменника при прокате произвольной программы на Олимпиаде в Италии.

«Вот если он завтра сделает свою работу так, как он сделал на чемпионате России, то американцы и японцы могут вздрогнуть. Питерская школа сильна и стратегией, и техникой. Лед скользкий. И не факт, что у всех будут стальные нервы и максимальный прыжковый контент!» — написал Плющенко.

В короткой программе Гуменник зашел на каскад четверной флип + двойной тулуп, а также выполнил сольные прыжки — четверной лутц и тройной аксель. Гуменник исполнил программу под музыку «Вальс 1805» армянского скрипача Эдгара Акопяна, получив от судей 86,72 балла. Это позволило ему занять 12-ю позицию. Произвольные прокаты спортсмены покажут 13 февраля.

До его выступления, 7 февраля, РИА Новости сообщило, что Гуменнику не одобрили музыку к короткой программе «Парфюмер», причем узнали об этом спортсмен и его штаб за день-два до вылета в Милан. Мать спортсмена Елена Гуменник объяснила, что правообладатели запретили выступать под эту музыку только российскому атлету.

Ранее Гуменник исполнил пять четверных прыжков в тренировочном прогоне.