Украина годами поставляла в Чехию зараженную сальмонеллой курятину

Чешская инспекция SPZI изъяла из сети магазинов украинскую курицу с сальмонеллой
Государственная сельскохозяйственная и продуктовая инспекция Чехии (SPZI)

Украина поставляла в Чехию зараженную сальмонеллой охлажденную курятину, которая продавалась там, в частности, в крупной сети супермаркетов Tesco. Об этом по итогам проверки сообщила чешская Государственная сельскохозяйственная и продуктовая инспекция (SPZI).

Из архива на ее сайте следует, что зараженное охлажденное и замороженное куриное мясо Украина поставляет в Чехию не первый год: до этого из продажи уже изымали партии филе куриной грудки, стейки, ножки без костей глубокой заморозки и др.

Во всех случаях, включая нынешний, украинская продукция была заражена вызывающей сальмонеллез патогенной бактерией Salmonella Infantis, заявило чешское надзорное ведомство. Контрольный образец был взят инспекторами 2 сентября в супермаркете в городе Брно. Однако, подчеркнули в ведомстве, курятина из этой партии продавалась и во многих других магазинах. Поскольку срок годности уже истек, в продаже ее больше нет. Однако SPZI призвала жителей Чехии проверить запасы в морозилках, чтобы удостовериться, что они не купили опасный продукт.

В SPZI заверили, что меры по изъятию опасной курятины «были приняты незамедлительно». Информация о ее поставщике была обнародована намного позже из-за необходимости «завершить расследование и решить юридические вопросы».

В России сальмонеллу выявляли в курятине, из которой готовились стрипсы в заведениях популярной сети общепита, и находили в курином фарше известной марки.

Ранее стало известно, каков риск заразиться сальмонеллезом от магазинных куриных яиц.
 
