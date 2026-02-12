«Создал инфоповод»: в ЛДПР прокомментировали поведение сына Жириновского в МГИМО

В ЛДПР назвали провокацией заявления внебрачного сына основателя партии Владимира Жириновского Олега Эйдельштейна о том, что его не пустили на партийное мероприятие, посвященное памяти его отца. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе партии.

Там отметили, что мужчине достаточно было пройти обычную для всех регистрацию, но он преследовал другую цель. Ему нужна была провокация, отметили в пресс-службе.

«Его цель — провокация, он приходит именно на те мероприятия, где всегда действует пропускной режим, при этом никогда не регистрируется, как это предусмотрено правилами площадок. У нас не проходной двор. Это вопросы безопасности», — сказали в пресс-службе.

До этого Baza сообщала, что внебрачного сына Жириновского не пустили на закрытое мероприятие в МГИМО.

Организаторы «Жириновских чтений» объяснили ему, что всем участникам мероприятия необходимо было зарегистрироваться заранее, но так как он этого не сделал, его не смогли пропустить.

На видео, которое есть у издания, видно, что мужчина начал агрессивно себя вести, заявляя, что он сын Жириновского, и требуя пропустить его без регистрации. Когда же это ему не удалось, он потребовал пригласить лидера партии ЛДПР Леонида Слуцкого, а также называл организаторов мероприятия «стервятниками» и обещал им проблемы.

