В минздраве рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде

После взрыва газа в жилом доме на улице Светлоярской в Нижнем Новгороде были госпитализированы трое мужчин: они получили ожоги 50-70% тела и многочисленные ушибы. Об этом сообщили в региональном минздраве, передает РИА «Новости».

«В результате происшествия, по предварительным сведениям, пострадали три человека, детей нет. Из них один мужчина получил термические ожоги более 50% тела, еще один мужчина – ожоги 70% тела, оба госпитализированы в ожоговый центр Приволжского медуниверситета», — сказали в ведомстве.

В минздраве уточнили, что третий мужчина, получивший многочисленные ушибы, был доставлен в больницу №39. На месте происшествия работают четыре бригады скорой помощи.

Ранее в МЧС сообщили, что в жилом доме в Нижнем Новгороде взорвался газ, из-за чего пострадали три человека. Сообщение о хлопке в Сормовском районе Нижнего Новгорода по улице Светлоярской, 12 поступило в 6.57 мск. В доме разрушились межэтажные перекрытия и перегородки.