Захарова назвала число россиян, находящихся под стражей в Белоруссии

Российские дипломаты контролируют все 785 случаев нахождения россиян под стражей в Белоруссии. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

«В целом на территории Белоруссии под стражей за разные правонарушения находятся 785 россиян. Из них 94 в статусе подозреваемых, 163 — обвиняемых, 528 — отбывающих наказание. Наши дипломаты держат на контроле все эти случаи. Подчеркиваю: все», — сказала она.

По словам российского дипломата, в каждом отдельно взятом случае оказывается все необходимое консульское содействие.

«Мы не делаем разницы, для нас гражданин России должен иметь право на защиту его прав и соответствующую поддержку со стороны наших загранучреждений», — добавила дипломат.

Ранее Захарова рассказала о ситуации с арестованной в Белоруссии россиянкой Софией Сапегой.