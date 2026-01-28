Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеПритязания США на Гренландию
Армия

Беспилотник-разведчик НАТО впервые размещался на базе в Финляндии

Разведывательный дрон НАТО RQ-4D Phoenix впервые размещался на базе в Финляндии
NATO

Разведывательный беспилотник НАТО RQ-4D Phoenix летом 2025 года впервые был размещен на территории Финляндии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обзор финской военной разведки.

«Летом 2025 года дистанционно пилотируемый разведывательный самолет RQ-4D Phoenix из состава Сил наблюдения и разведки НАТО впервые был развернут в Финляндии, действуя с авиабазы Сатакунта в Пирккале», — сказано в документе.

В разведке заявили, что ситуационная осведомленность Североатлантического альянса была усилена благодаря этому развертыванию и использованию совместных разведывательных средств. В прошлом году Финляндия председательствовала в Комитете военной разведки НАТО.

21 января президент Финляндии Александр Стубб заявил, что сейчас создается «более сильное НАТО», чем то, которое существовало со времен окончания Холодной войны.

18 января член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема выразил мнение, что выбор его страной антироссийской позиции и ее вступление в НАТО было худшей сделкой из возможных. По его словам, такое решение повредило в первую очередь интересам самой Финляндии.

Ранее в Финляндии неподалеку от границы с Россией официально заработал штаб НАТО.
 
Теперь вы знаете
В России массово закрываются бренды одежды и модные магазины. Что пошло не так?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!