При пожаре в Якутии погибли трое детей

При пожаре в частном доме в Якутии погибли пять человек, в том числе трое детей
МЧС Республики Саха (Якутия)

В результате пожара в частном доме в селе Нюрбачан Нюрбинского района Якутии погибли пять человек, в том числе трое детей. Об этом сообщает республиканское министерство по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения.

Сообщение о возгорании в двухэтажном частном жилом доме на улице Ломоносова поступило в 1:49 по местному времени (19:49 мск). Когда на место прибыли первые пожарные подразделения, дом был уже полностью охвачен огнем. Сильное задымление и высокая температура доступ крайне затрудняли спасателям доступ.

По предварительной информации, пожар унес жизни пяти человек, среди которых трое детей. Еще два человека, в том числе ребенок, доставлены в тяжелом состоянии в реанимацию.

В настоящее время пожар полностью ликвидирован. В тушении огня принимали участие было задействовано 18 человек личного состава пожарной охраны и две единицы специальной техники.

Сейчас на месте пожара ведутся работы по проливке и разбору завалов. Началось расследование происшедшего.

27 января произошел пожар в хостеле в Балашихе. На месте происшествия были обнаружены тела четырех человек, еще шестерых удалось спасти.

Ранее при пожаре в жилом доме в Подмосковье погибли люди.
 
