Россияне рассказали, что их бесит на работе

Россияне рассказали, что их больше всего раздражает на работе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервиса «Зарплата.ру».

23% сотрудников пожаловались на низкую зарплату и ее несвоевременную выплату, 16% раздражает необходимость работать сверхурочно при отсутствии оплаты переработок, 14% бесит жара или холод в офисе, 12% не устраивает теснота или формат опенспейса, 10% — невозможность нормально пообедать из-за отсутствия в офисе кухни, столовой или холодильника.

Еще 6% с трудом выносят общительных коллег, 5% — начальника-самодура, 3% — отсутствие комфортных условий в туалетной комнате.

Также россиян раздражают корпоративная культура, сборы денег на праздники, дресс-код или необходимость носить форму, требование обязательной вакцинации или постоянное ношение во время работы маски и перчаток.

Уточняется, что низкий доход, руководство и коллеги больше бесят разнорабочих, водителей, строителей, продавцов и кассиров, а недостаточно комфортным офисом и строгой корпоративной культурой недовольны менеджеры, чиновники, IT-специалисты и другие работники умственного труда.

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