Назван неочевидный фактор, разрушающий здоровье печени

Сменная работа и нерегулярный режим питания способны нарушать работу печени, сбивая ее внутренние биологические ритмы. К такому выводу пришли ученые из Университета Квинсленда в Австралии. Работа опубликована в журнале Nature Metabolism.

Как объяснили исследователи, в организме человека существует несколько циркадных «часов», которые управляют ключевыми биологическими процессами. Печень, один из важнейших органов обмена веществ, имеет собственный ритм работы и выделяет белки в кровь не постоянно, а волнами — в течение 24 часов.

«Печень — один из самых важных органов в организме. Она производит и экспортирует большинство основных белков, циркулирующих в нашей крови. Эти белки участвуют в регуляции обмена веществ, воспалительных процессов и энергетического баланса, однако их выработка не одинакова в течение суток», — рассказала руководитель исследования, доктор Мелтем Вегер из Института молекулярной биологии Университета Квинсленда.

Ученые обнаружили, что выброс печеночных белков строго синхронизирован с суточными биоритмами организма и сильно зависит от времени приема пищи. Нарушение привычного распорядка дня — например, при ночных сменах или хаотичном питании — приводит к сбоям в этой системе.

«Наши данные опровергают представление о том, что печень работает с постоянной скоростью. Мы показали, что сбои в режиме сна и питания могут напрямую влиять на ее функции», — подчеркнула Вегер.

В ходе экспериментов исследователи также установили, что регулярные приемы пищи помогают сохранить нормальный ритм работы печени. В то же время у участников, которые получали небольшие порции питательной смеси каждый час, циркадные ритмы секреции белков практически исчезали.

По словам доктора Бенджамина Вегера, соавтора исследования, полученные данные могут помочь лучше понять связь между нарушением биологических ритмов и развитием хронических заболеваний.

«Мы пока не до конца понимаем, как именно сбои «часов» печени приводят к болезням, но очевидно, что такие нарушения связаны с риском ожирения и метаболических расстройств», — отметил он.

Авторы работы считают, что дальнейшее изучение циркадных ритмов печени может изменить подходы к профилактике хронических заболеваний, а также к организации питания и труда для людей, работающих в сменном графике.

