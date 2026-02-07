Размер шрифта
Стало известно, зачем РФ обратилась к Индии за рабочими

Bloomberg: России нужны мигранты из Индии, чтобы компенсировать нехватку рабочих
Talukdar David/Shutterstock/FOTODOM

Москва обратилась к Нью-Дели, чтобы компенсировать нехватку рабочих в России за счет трудовых мигрантов из Индии. Об этом пишет агентство Bloomberg, журналисты которого проанализировали ситуацию с мигрантами из стран Южной Азии в РФ.

В частности, в материале приводится комментарий операционного директора кадрового агентства «Интруд» Елены Веляевой.

«Мы наблюдаем настоящий тектонический сдвиг на российском рынке труда», — сказала она.

По словам специалиста, «Интруд» в настоящее время ищет кандидатов на те или иные позиции не только в Индии, но и в ряде других азиатских государств. Среди них — Мьянма и Шри-Ланка. При этом в агентстве планируют расширить географию поисков, подчеркнула Веляева.

«Интруд» — компания, созданная в 2024 году. Кадровое агентство занимается привлечением иностранных работников в Россию.

В декабре 2025 года правительства РФ и Индии подписали соглашение о временной трудовой деятельности граждан одного государства на территории другого. Документ позволяет россиянам без ряда формальностей отправляться на работу в Индию, а индийцам — в Россию.

Ранее в министерстве труда РФ рассказали, откуда в страну в 2025 году приехало больше всего трудовых мигрантов.
 
