В ЛНР прохожий спас новорожденного из заброшенного туалета

Новорожденную девочку, которую мать оставила в общественном туалете в селе Кабычевка Марковского района ЛНР, нашел случайный прохожий. Об этом ТАСС рассказала старший помощник главы республиканского СУ СКР Елена Марковская.

«По сути, именно он и спас ребенка», — пояснила она.

В отношении матери девочки — 21-летней местной жительницы — возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство своего новорожденного ребенка. Следователи установили, что после начала схваток она пошла в общественный туалет, родила там младенца и бросила в яму. «КП-Луганск» пишет, что туалет был заброшенным.

Глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко сообщила, что новорожденная девочка получила общее переохлаждение и локальные обморожения — затылка, спины, ягодиц, рук и ног. Ее увезли в районную больницу, откуда бортом санитарной авиации доставили в Луганскую республиканскую детскую клиническую больницу.

Осенью 2025 года новорожденного ребенка нашли в туалете общежития колледжа в Забайкалье. Как выяснилось, его родила и оставила 17-летняя студентка, которая не знала о своей беременности.

Ранее уборщица нашла младенца в сливном бачке унитаза в туалете офисного здания.