Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаНападение в общежитии в Уфе
Общество

В ЛНР прохожий спас новорожденного из заброшенного туалета

СК ЛНР: брошенного матерью в уличном туалете младенца нашел прохожий
CHROMORANGE / A. Shalamov/Global Look Press

Новорожденную девочку, которую мать оставила в общественном туалете в селе Кабычевка Марковского района ЛНР, нашел случайный прохожий. Об этом ТАСС рассказала старший помощник главы республиканского СУ СКР Елена Марковская.

«По сути, именно он и спас ребенка», — пояснила она.

В отношении матери девочки — 21-летней местной жительницы — возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство своего новорожденного ребенка. Следователи установили, что после начала схваток она пошла в общественный туалет, родила там младенца и бросила в яму. «КП-Луганск» пишет, что туалет был заброшенным.

Глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко сообщила, что новорожденная девочка получила общее переохлаждение и локальные обморожения — затылка, спины, ягодиц, рук и ног. Ее увезли в районную больницу, откуда бортом санитарной авиации доставили в Луганскую республиканскую детскую клиническую больницу.

Осенью 2025 года новорожденного ребенка нашли в туалете общежития колледжа в Забайкалье. Как выяснилось, его родила и оставила 17-летняя студентка, которая не знала о своей беременности.

Ранее уборщица нашла младенца в сливном бачке унитаза в туалете офисного здания.
 
Теперь вы знаете
Долги по зарплате, вахта для молодежи и «налоговый декрет». Главные новости о рынке труда
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!