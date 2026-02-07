Глава Башкирии обещал помочь близким раненных при нападении на общежитие приехать в РФ

Хабиров: близким раненных при нападении на общежитие помогут приехать в Россию

Родственникам пострадавших при нападении на уфимское общежитие при необходимости помогут приехать в Россию, написал в Telegram-канале глава Башкирии Радий Хабиров.

Чиновник отметил, что члены семей раненых уже знают о случившемся.

В публикации глава республики отметил, что лично контролирует лечение пострадавших. Он также заверил, что охрана образовательных учреждений в регионе будет усилена.

7 февраля в Уфе молодой человек с ножом напал на людей в корпусе для иностранцев общежития Башкирского государственного медицинского университета на улице Репина. Раненые граждане Индии рассказали, что юноша приблизился к ним, когда они возвращались с прогулки. При задержании 15-летний подросток оказал сопротивление и ранил двух полицейских, а также причинил себе телесное повреждение. Его доставили в больницу.

По предварительной информации, ранения получили по меньшей мере шесть человек, в том числе ребенок. Его и трех пострадавших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, еще двое находятся в тяжелом состоянии. СК Башкирии возбудил уголовное дело.

Ранее студентка заявила, что на общежитие в Уфе напали два человека.