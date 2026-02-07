На Берсеневской набережной в Москве обнаружили тысячи серебряных монет

В Москве при реставрации в палатах Кириллова нашли клад из серебряных монет

На Берсеневской набережной в столице нашли уникальный клад серебряных чеканных монет, рассказала в Telegram-канале министр культуры РФ Ольга Любимова.

Глава Минкульта уточнила, что их обнаружили на втором этаже в жилых палатах купца Аверкия Кириллова во время реставрационных работ. Монеты находились в керамическом сосуде.

«Клад, предварительно датированный рубежом XVI–XVII веков, насчитывает около 20 тысяч монет», — отметила министр.

Она добавила, что их точное количество и ценность определят в ближайшее время, а клад изучат и сохранят для российской науки.

Осенью 2024 года специалисты нашли редкие монеты в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике в Вологодской области. Их общее количество составило 266 штук. На монетах изображен Георгий Победоносец. Надписи на серебряных копейках разные — «Великий князь Иван», «Великий князь Дмитрий». Монеты датируются эпохой Смутного времени.

