Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаНападение в общежитии в Уфе
Общество

На Берсеневской набережной в Москве обнаружили тысячи серебряных монет

В Москве при реставрации в палатах Кириллова нашли клад из серебряных монет
Telegram-канал «Ольга Любимова»

На Берсеневской набережной в столице нашли уникальный клад серебряных чеканных монет, рассказала в Telegram-канале министр культуры РФ Ольга Любимова.

Глава Минкульта уточнила, что их обнаружили на втором этаже в жилых палатах купца Аверкия Кириллова во время реставрационных работ. Монеты находились в керамическом сосуде.

«Клад, предварительно датированный рубежом XVI–XVII веков, насчитывает около 20 тысяч монет», — отметила министр.

Она добавила, что их точное количество и ценность определят в ближайшее время, а клад изучат и сохранят для российской науки.

Осенью 2024 года специалисты нашли редкие монеты в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике в Вологодской области. Их общее количество составило 266 штук. На монетах изображен Георгий Победоносец. Надписи на серебряных копейках разные — «Великий князь Иван», «Великий князь Дмитрий». Монеты датируются эпохой Смутного времени.

Ранее мужчина купил старый сейф и стал миллионером.
 
Теперь вы знаете
Долги по зарплате, вахта для молодежи и «налоговый декрет». Главные новости о рынке труда
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!