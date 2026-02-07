Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаНападение в общежитии в Уфе
Наука

Ученые предупредили о неожиданной опасности химикатов в воде

NatCom: химикаты в воде связали с повышенным риском рассеянного склероза
kei907/Shutterstock/FOTODOM

Высокие уровни так называемых «вечных химикатов» — пер- и полифторалкильных соединений (PFAS), а также побочных продуктов полихлорированных бифенилов (PCB) — могут быть связаны с повышенным риском развития рассеянного склероза. К такому выводу пришли ученые из Швеции. Работа опубликована в журнале Nature Communications (NatCom).

Рассеянный склероз — хроническое аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система атакует центральную нервную систему. По данным ВОЗ и национальных медицинских агентств, им страдают около 2,9 млн человек по всему миру, преимущественно в возрасте от 20 до 40 лет. Точные причины болезни до сих пор неизвестны.

Шведские исследователи проанализировали образцы крови 907 пациентов с недавно диагностированным рассеянным склерозом и 907 здоровых добровольцев. Участников проверили на содержание 24 разновидностей PFAS и семи производных PCB. Выяснилось, что высокие концентрации сразу нескольких соединений значительно чаще встречались у пациентов с диагнозом.

«Мы увидели, что отдельные вещества, такие как PFOS и два гидроксилированных PCB, были связаны с повышенными шансами развития рассеянного склероза», — рассказала ведущий автор работы, клинический химик Ким Култима из Уппсальского университета.

По ее словам, у людей с максимальными концентрациями PFOS и PCB вероятность постановки диагноза была примерно в два раза выше, чем у тех, у кого уровень этих веществ был минимальным.

PFAS широко применялись в промышленности и быту благодаря устойчивости к воде и жиру, однако именно эта особенность делает их «вечными» — они практически не разлагаются в окружающей среде и накапливаются в организме. Несмотря на запреты и ограничения в ряде стран, следы этих веществ до сих пор находят в питьевой воде.

Авторы подчеркнули, что исследование выявляет связь, но не доказывает прямую причинно-следственную зависимость. Тем не менее результаты указывают на возможную роль загрязнения окружающей среды в развитии аутоиммунных заболеваний.

«Рассеянный склероз — многофакторное заболевание, и химическое воздействие может быть одним из факторов риска наряду с курением, дефицитом витамина D и ожирением в подростковом возрасте», — отметили исследователи.

В дальнейшем ученые планируют изучить механизмы, с помощью которых PFAS и PCB могут влиять на иммунную систему и запускать аутоиммунные реакции.

Ранее были названы две главные привычки, провоцирующие рак.
 
Теперь вы знаете
Долги по зарплате, вахта для молодежи и «налоговый декрет». Главные новости о рынке труда
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!