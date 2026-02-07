Ученые предупредили о неожиданной опасности химикатов в воде

Высокие уровни так называемых «вечных химикатов» — пер- и полифторалкильных соединений (PFAS), а также побочных продуктов полихлорированных бифенилов (PCB) — могут быть связаны с повышенным риском развития рассеянного склероза. К такому выводу пришли ученые из Швеции. Работа опубликована в журнале Nature Communications (NatCom).

Рассеянный склероз — хроническое аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система атакует центральную нервную систему. По данным ВОЗ и национальных медицинских агентств, им страдают около 2,9 млн человек по всему миру, преимущественно в возрасте от 20 до 40 лет. Точные причины болезни до сих пор неизвестны.

Шведские исследователи проанализировали образцы крови 907 пациентов с недавно диагностированным рассеянным склерозом и 907 здоровых добровольцев. Участников проверили на содержание 24 разновидностей PFAS и семи производных PCB. Выяснилось, что высокие концентрации сразу нескольких соединений значительно чаще встречались у пациентов с диагнозом.

«Мы увидели, что отдельные вещества, такие как PFOS и два гидроксилированных PCB, были связаны с повышенными шансами развития рассеянного склероза», — рассказала ведущий автор работы, клинический химик Ким Култима из Уппсальского университета.

По ее словам, у людей с максимальными концентрациями PFOS и PCB вероятность постановки диагноза была примерно в два раза выше, чем у тех, у кого уровень этих веществ был минимальным.

PFAS широко применялись в промышленности и быту благодаря устойчивости к воде и жиру, однако именно эта особенность делает их «вечными» — они практически не разлагаются в окружающей среде и накапливаются в организме. Несмотря на запреты и ограничения в ряде стран, следы этих веществ до сих пор находят в питьевой воде.

Авторы подчеркнули, что исследование выявляет связь, но не доказывает прямую причинно-следственную зависимость. Тем не менее результаты указывают на возможную роль загрязнения окружающей среды в развитии аутоиммунных заболеваний.

«Рассеянный склероз — многофакторное заболевание, и химическое воздействие может быть одним из факторов риска наряду с курением, дефицитом витамина D и ожирением в подростковом возрасте», — отметили исследователи.

В дальнейшем ученые планируют изучить механизмы, с помощью которых PFAS и PCB могут влиять на иммунную систему и запускать аутоиммунные реакции.

